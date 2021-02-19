Орел, 19 февраля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Мэр Орла Юрий Парахин готов уйти в отставку, об этом он сам заявил журналистам на пресс-конференции 19 февраля. Такую возможность он допустил, признав, что действительно связан с компаниями, занимающимися ярмарочным бизнесом, его доли в настоящее время находятся в доверительном управлении.

Orel-adm.ru Юрий Парахин

«Если необходимое по уставу городу количество депутатов вынесет вопрос о моем отстранении, я буду готов оставить этот пост и сам написать заявление об уходе», — цитирует Парахина «Вечерний Орёл».

Мэр также опроверг наличие собственной выгоды в ситуации с ярмарками выходного дня. Он добавил, что компании, свои доли в которых он передал в доверительное управление, действительно занимаются ярмарочной деятельностью, но не имеют отношения к ярмаркам выходного дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из утвержденного плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2021 — 2022 гг. пропали популярные у горожан места ярмарочной торговли около Комсомольского сквера и на площади Жукова.

Прокуратура области провела проверку и пришла к выводу, что в План размещения ярмарок включена площадка, предоставление мест для ведения торговли на территории которой организует ООО «Золотой век». При этом прокуроры установили наличие договорных обязательств между ООО «Золотой век» и мэром Орла: компании переданы в доверительное управление принадлежащие мэру на праве собственности доли в ООО «Партнер», ООО «Универсал» и ООО «Союз».

Добавим, что 19 февраля стало известно, что ярмарки выходного дня останутся на прежних местах.