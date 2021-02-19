Видное, Московская область, 19 февраля, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Видновской районной клинической больнице Московской области врачи спасли 49-летнюю пациентку, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

(сс) Евгений Самарин. mos.ru Врачи в защитных костюмах

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Как рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Александр Плиев, чьи слова приводятся в релизе, лёгкие пациентки, поступившей к медикам в тяжёлом состоянии, были полностью поражены, женщина две недели была подключена к аппарату неинвазивной вентиляции лёгких.

«После этого ее состояние значительно улучшилось, и врачи приняли решение отключить ее от аппарата», — рассказал Плиев.

По его словам, после отключения от оборудования женщина заново училась есть и ходить. За три недели её лёгкие значительно восстановились, сейчас она проходит амбулаторное лечение.