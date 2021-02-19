Луганск, 19 февраля, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Один раз за сутки 18 февраля ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР, сообщает 19 февраля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

Уточняется, что 18 февраля боевики обстреляли район села Лозовое из крупнокалиберного пулемёта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 17 февраля ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв район села Калиновка. В ДНР за сутки 18 февраля украинские формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня.