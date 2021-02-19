Москва, 19 февраля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 19 февраля, с утра цены эталонных сортов нефти дружно идут вниз, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Ко второй половине дня цена Brent снизилась на 0,5%, до $62,68 за баррель, не удержав достигнутых 18 февраля утром максимумов, а цена WTI упала на 1%, до $59,43 за баррель, опустившись ниже психологически значимой отметки в $60.

Американские СМИ сообщают, что на фоне ослабления морозов в Техасе нефтяники начали снова наращивать добычу.

Главный «бычий» фактор для рынка нефти, таким образом, утрачивает свою силу. В начале следующей недели цена нефти Brent может закрепиться в коридоре $62−64 за баррель.

Сегодня до конца дня цена Brent ожидается в коридоре $62−63,5 за баррель», — предполагает эксперт.

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