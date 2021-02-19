Дзержинский район, Калужская область, 19 февраля, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждены четыре летальных исхода пациента с COVID-19. Об этом сообщает 19 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронвирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

От осложнений, вызванных COVID-19, умер житель Дзержинского района 1948 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 245 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.