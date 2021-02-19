Калуга, 19 февраля, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Калужской области до 31 марта 2021 года продлён режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса, сообщили 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Масочный режим

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Согласно подписанному губернатором Владиславом Шапшрй постановлению областного правительства, жители и гости Калужской области обязаны носить маски во всех общественных местах, в том числе и в транспорте. Одновременно предусматривается продление режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями до 20 марта 2021 года.

Документ вносит изменения в постановление правительства Калужской области о введении режима повышенной готовности от 17 марта 2020 года.