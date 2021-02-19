Тверь, 19 февраля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Государственные и региональные награды вручил губернатор Тверской области Игорь Руденя жителям региона 19 февраля в преддверии Дня защитника Отечества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя вручил госнаграды в преддверии Дня защитника Отечества

«Каждый из награждаемых ежедневно своей жизнью и трудом подтверждает слова легендарного маршала авиации, почётного гражданина города воинской славы Ржева Александра Ивановича Покрышкина. Он сказал, что «самое главное, самое священное дело всегда есть долг перед Родиной». Жители Верхневолжья всегда верой и правдой служили Отечеству», — отметил на церемонии Игорь Руденя.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден преподаватель кафедры автоматизированных систем управления и связи «Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова» Владимир Смирнов.

«Когда я проходил службу в армии, понял, что надо Родину защищать. И уже больше 30 лет я горжусь своей страной, нашей прекрасной академией, в которой служу. Медаль ордена зарабатывается не одним человеком, а целой группой военнослужащих, преданных своему делу», — сказал Владимир Смирнов.

Медалью Суворова награжден заместитель начальника Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил, полковник Тимофей Алехин. Он является автором более сотни научных работ, обладателем семи патентов в области автоматизации управления. В 2017 году благодаря работе Тимофея Алехина усовершенствованы системы противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим.

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждён начальник отдела уголовного розыска по городу Твери, подполковник полиции Анатолий Волков. Также Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма губернатора Тверской области вручены военнослужащим войсковых частей, расположенных на территории Тверской области, сотрудникам «Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил», «Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова».