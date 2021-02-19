Чебоксары, 19 февраля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Чувашии последнюю декаду февраля будет значительно холоднее климатической нормы, при этом по ночам температура может опускаться до — 40 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Снежные вихри в Чебоксарах

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По его словам, в феврале средняя температура составила — 14 градусов мороза. По предварительным данным, в ближайшую декаду прогнозно будет на 10−12 градусов холоднее обычного, средняя температура воздуха составит — 20 градусов. Синоптик-любитель отмечает, что если прогноз сбудется, то февраль 2021 года станет самым холодным за последние 35 лет.

По расчётам, из-за выхода арктического антициклона 22 — 24 февраля морозы по ночам могут окрепнуть до −35…−40 градусов, днём прогнозируется ниже 25 градусов мороза.

По предварительным прогнозам, в конце февраля потепление вместе со снегом может принести североатлантический циклон. Но она будет кратковременной: новая волна похолодания ожидается в начале марта.