Вашингтон, 19 февраля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Американские дизайнеры из компании Flat Out Autos продемонстрировали первые рендеры K5 GMC Jimmy 1970 года, созданного на основе GMC Yukon Denali 2020 года. Об этом сообщает издание Carsscoops.

Flat Out Autos K5 GMC Jimmy

Ранее компания General Motors обещала воскресить модель Jimmy. Тюнинговая компания Flat Out Autos опередила их. На данный момент они завершают создание модели.

«В настоящее время мы работаем над преобразованием GMC Jimmy для клиента, использующего Yukon Denali 2020 года выпуска. У него будут культовые двойные фары. Заказчики выбрали индивидуальный смешанный тёмный цвет какао со светло-кремовой крышей», — сообщил глава компании Роб Хестер.

Хестер планирует собрать заказы на модель на 2021 год в течение следующих нескольких недель. Его предыдущее творение Blazer уже получило огромный спрос. Так, королевская семья Абу-Даби заказала четыре одинаковых автомобиля.

Ранее немецкое тюнинг-ателье Novitec провело модернизацию модели Ferrari 812 GTS. У автомобиля был дофорсирован 6,5-литровый 789-сильный мотор V12 до 840 л. с.

Читайте также: В ОАЭ засняли модернизированную версию Nissan Patrol