Петрозаводск, 19 февраля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Карелию поступила новая партия вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в составе 4,2 тыс. комплектов, состоящих из двух доз. Об этом 19 февраля сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

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Таким образом регион в общей сложности уже получил 23 392 комплекта вакцины. А прививку против COVID-19 первым компонентом вакцины уже сделали 17 923 человека, в том числе 7735 пожилых жителей Карелии в возрасте старше 60 лет.

«Вакцинированы 836 граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания. Полностью вакцинированы (и первым, и вторым компонентами) 4 380 человек», — уточнил Охлопков.

Отметим, по данным Росстата в 2021 году в Карелии зарегистрировано 609 439 жителей. В планах у региональных властей привить 60% населения, это 365,6 тыс. человек. Таким образом на данный момент от коронавируса привилось 4,9% населения от запланированного количества.