Санкт-Петербург, 19 февраля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В центре Петербурга на перекрестке Думской улицы и улицы Ломоносова снесли павильон с кафе. Об этом 19 февраля сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Зима на Думской улице

Чиновники указывают, что павильон располагался на участке в 100 кв. метров незаконно. Сначала его занимало ООО «Бизнес Груп», но из-за нарушения закона об обороте алкоголя договор с компанией расторгли еще в сентябре 2019 года. На сегодня долг перед городом за неуплату аренды земли превысил 800 тыс. рублей.

Однако, судя по всему, павильону позволили работать еще 1,5 года. Там не раз нарушались антикоронавирусные правила: не было QR-кода, повара и официанты не пользовались масками и перчатками, а в период ограничений заведение работало после 23:00. Виновному лицу назначили штраф в 250 тыс. рублей.

Добровольно покинуть участок арендаторы отказались. Накануне сотрудники комитета по контролю за имуществом принялись их выселять. Пользователя объекта также привлекли к ответственности по нескольким статьям закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

«Кроме того, в отношении компании будет проведена судебная и претензионная работа по возмещению с землепользователя средств, затраченных на работы по освобождению незаконно занятого участка», — уточнили в Смольном.