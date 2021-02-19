В Томске за ночь выпала пятидневная норма снега
Томск, 19 февраля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В ночь на 19 февраля в Томске выпала пятидневная норма снега — 4 мм.
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По словам начальника отдела метеорологии томского гидрометцентра Светланы Рюхтиной, декадная норма осадков составляет 8 мм, передаёт Riatomsk.ru.
Между тем, как сообщили ИА REGNUM 19 февраля в мэрии Томска, за сутки коммунальные службы города увеличили количество рейсов спецтехники на полигоны в три раза — до 619. Обычно спецтехника выезжает на полигоны порядка 220 раз.
18 февраля с улиц Томска вывезли почти 9 тыс. тонн снега. Последствия снегопада в Томске ликвидируются круглосуточно, заверили городские власти.
Как сообщало ИА REGNUM, в столице Забайкальского края — Чите — ожидается сильный снегопад.
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