Томск, 19 февраля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В ночь на 19 февраля в Томске выпала пятидневная норма снега — 4 мм.

Admin.tomsk.ru Расчистка снега в Томске

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По словам начальника отдела метеорологии томского гидрометцентра Светланы Рюхтиной, декадная норма осадков составляет 8 мм, передаёт Riatomsk.ru.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM 19 февраля в мэрии Томска, за сутки коммунальные службы города увеличили количество рейсов спецтехники на полигоны в три раза — до 619. Обычно спецтехника выезжает на полигоны порядка 220 раз.

18 февраля с улиц Томска вывезли почти 9 тыс. тонн снега. Последствия снегопада в Томске ликвидируются круглосуточно, заверили городские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Забайкальского края — Чите — ожидается сильный снегопад.

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