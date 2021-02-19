Москва, 19 февраля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. После новостей Центрального банка РФ о том, что ключевая ставка может быть повышена до 5−6%, довольными останутся финансовые спекулянты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Складывается впечатление, что у ЦБ РФ есть свой собственный план развития или ожиданий экономических показателей на ближайшие три года, — сказал Ордов. — Ключевая ставка в 6% при инфляции 4% это явная заявка на экономическое ралли, которое должно ждать Россию. Темпы роста ВВП через два года снова вернутся к 2%, а инфляция прогнозируется в размере 4%. Интересно, где именно ЦБ РФ находит признаки экономического перегрева российской экономики, требующей охлаждения и повышения ставки?».

Рубль, как пояснил Ордов, пока чувствует себя хорошо и ему не нужна медвежья услуга в виде роста ставки.

«Старого цэбэшника новым трюкам не обучишь, поэтому тонкие инструменты денежно-кредитной политики и интересы экономического развития остаются за бортом ответственности Банка России. Возможно, финансовые спекулянты довольно потирают руки после новости о возможном повышении ключевой ставки, они явно станут главными бенефициарами этой политики», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Крупнов заявил, что в России кредитно-денежная политика абсолютно разбалансирована.