Пермь, 19 февраля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Ультраполярное вторжение принесет в Прикамье сильные морозы. Пик похолодания придется на праздничный день 23 февраля, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Мороз

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Постепенное похолодание начнется с 21 февраля с северных районов региона. В ночь на воскресенье по югу края ожидается −20…−25°С, по северу до −27…−32°С, в Перми до — 25 °C.

В ночь на 22 февраля очаг холода выйдет на север Пермского края. В этой части мороз усилится до — 38 °C, на юге температуру прогнозируют на уровне −23…−25°С, в Перми — к утру до −28…−30°С. Морозы будут сопровождаться сильным ветров северо-восточного направления.

В ночь на 23 февраля ожидается пик похолодания. Температура воздуха упадет до −30…−35°С, на севере и северо-западе возможно достижение отметки — 40 °C. В центре и на юге региона прогнозируют усиление северного ветра с порывами до 10 метров в секунду.

В Перми минимальная температура ожидается −30…−33°С. Не исключено, что в этот день столица края продемонстрирует температурный рекорд. Из-за ветра ощущаемая температура будет на уровне — 40 °C или ниже.

Экстремально холодной ожидается и ночь на 24 февраля — ниже — 30 °C по всему региону. Однако ветер ослабеет.