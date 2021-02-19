Симферополь, 19 февраля, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Крымский мост временно перекрыли из-за непогоды 19 февраля по решению упрдор «Тамань», движение закрыто в обоих направлениях.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Крымский мост

Движение по Крымскому мосту было решено закрыть из-за сильного снегопада и бокового ветра. Сотрудники ФКУ «Упрдор «Тамань» начали очистку моста, цитирует «Крыминформ» заместителя министра транспорта республики Николая Лукашенко.

Как сообщили в МЧС Республики Крым, по данным на 08:30 19 февраля движение автомобилей в направлении Керчь — Краснодар частично восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 18−19 февраля на территории Крыма действует штормовое предупреждение. 19 февраля на полуострове ожидается снег, метель, гололедица.