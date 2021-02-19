Нижний Новгород, 19 февраля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе в сентябре состоится более 1,2 тыс. избирательных кампаний, в том числе в двух регионах пройдут выборы губернаторов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе приволжского полпреда.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Единый день голосования пройдёт 19 сентября 2021 года. Помимо выборов депутатов Государственной Думы, в семи субъектах будут голосовать за депутатов региональных парламентов — в Мордовии, Чувашии, Прикамье, Оренбуржье, Кировской, Нижегородской и Самарской областях. В Уфе, Саранске, Перми и Саратове будут сформированы столичные депутатские корпусы.

Также состоятся губернаторские кампании. Глав регионов будут выбирать жители Мордовии и Ульяновской области.

Всего в Поволжье 21 сентября пройдёт свыше 1200 избирательных кампаний.

Отметим, что 61-летний глава Ульяновской области Сергей Морозов является одни из старожилов губернаторского корпуса: он руководит регионом более 16 лет, с декабря 2004 года. В Мордовии 18 ноября 2020 года на пост временно исполняющего обязанности главы республики назначен 42-летний Артём Здунов. Он сменил Владимира Волкова, который возглавлял Мордовию восемь лет.