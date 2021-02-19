Москва, 19 февраля, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Рубль 18 февраля продолжил слабеть по отношению к доллару США и возобновил снижение к единой европейской валюте, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

К закрытию торгов курс американского доллара к рублю расчётами «завтра» вырос на 20 коп. (+0,26%), до 73,91 руб., а курс евро отыграл понесённые в среду потери и укрепился к рублю на 56 коп. (+0,63%), до 89,33 руб., впервые на текущей неделе вернувшись на отметку выше 89 руб.

Ослаблению рубля, скорее всего, способствовали данные Росстата по инфляции потребительских цен за первые две недели февраля. С начала февраля инфляция выросла на 0,4%, а годовая инфляция на середину февраля повысилась с 5,2% в январе до 5,4%.

Рост инфляции мог быть связан с отложенным повышением цен после новогодних распродаж, сезонным фактором, а также с участившимися требованиями ассоциаций производителей различных продуктов питания повысить цены.

Кроме того, на падение рубля достаточно значительное влияние вчера оказала весьма чувствительная коррекция нефтяного рынка вниз, да и решение о санкциях против России, которое будет объявлено на заседании министров иностранных дел стран ЕС 22 февраля, тоже не добавляет рынку оптимизма.

В марте, скорее всего, инфляция постепенно стабилизируется, а начинающийся налоговый период сможет поддержать рубль.

На сегодня, 19 февраля, ожидается курс доллара к рублю в диапазоне значений 73−74,50 руб., а курс евро — в интервале 89−90 руб.

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