Вашингтон, 19 февраля, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Аномальные холода, с которыми столкнулись штат Техас и еще ряд регионов США, обрушили добычу нефти в стране и подвели мир к новому глобальному кризису. Об этом 18 февраля написало агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков и трейдеров.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания Лютые холода

Размер нефтедобычи американскими компаниями упал приблизительно на 40 процентов, до 4 млн баррелей в сутки. По мнению соруководителя биржевой компании Trafigura Group Бена Лакока, мир пока не ощутил ущерба от случившегося на рынке нефти.

Трейдеры полагали, что ситуация со снижением извлечения сырья в США продлится не больше трех дней. Однако в настоящий момент они понимают, что восстановление не начнется по крайней мере еще несколько дней.

Кроме того, эксперты читают, что для того, чтобы вернуть добычу к обычному уровню, потребуется не одна неделя.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля советница американского президента по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл признала, что США оказались не готовы к пришедшим холодам и снегопадам.