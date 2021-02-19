В Красноярске обстреляли машину спикера горсовета
Красноярск, 19 февраля, 2021, 07:35 — ИА Регнум. В центре Красноярска 19 февраля обстреляли машину спикера городского совета Наталии Фирюлиной.
Krasnoyarsk-gorsovet.ru
Председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина
«Какой-то человек ходил по площади перед мэрией, ждал. Когда подъехала её машина, он выстрелил из фейерверка или кинул красную дымовую шашку», — цитирует Ngs24.ru слова своего источника, знакомого с ситуацией.
По данным источника, злоумышленник скрылся. В машину он не попал:
«Сейчас тут полиция, ФСБ, кинолог. Фирюлина не пострадала».
Как сообщало ИА REGNUM, Наталия Фирюлина («Единая Россия») является председателем горсовета Красноярска с октября 2018 года.
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