Горсовет Красноярска определился с председателем

Красноярск, , 14:53 — REGNUM Большинством голосов депутатов председателем Красноярского горсовета шестого созыва избрана Наталия Фирюлина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципального парламента.

Уточняется, что сегодня, 2 октября, состоялась первая сессия шестого созыва горсовета. Она стала организационной. В том числе депутаты рассмотрели вопрос об избрании председателя и заместителя председателя. Изначально на должность спикера горсовета были выдвинуты Наталия Фирюлина («Единая Россия») и Сергей Шахматов («Зелёные»). Однако Шахматов взял самоотвод, поэтому в бюллетене для голосования осталась только фамилия Фирюлиной. В ходе тайного голосования депутаты отдали большинство голосов за неё.

В свою очередь, воспользовавшись правом председателя, Фирюлина внесла предложение по кандидатуре вице-спикера. Её выбор пал на единоросса Андрея Козикова. Представители других фракций его кандидатуру поддержали.

По словам Наталии Фирюлиной, в своей работе горсовет должен уделять особое внимание «возможным конфликтам интересов»:

«Мы должны строго придерживаться регламента. Другой нашей важной задачей станет работа над максимальным приближением к проблемам избирателей: мы должны вести постоянную работу в своих приёмных, причём не только депутаты, избранные в своих округах, но и те, кто избрался по партийным спискам».

Напомним, председателем горсовета предыдущего, пятого созыва была единоросс Татьяна Казанова.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов горсовета Красноярска шестого созыва состоялись 9 сентября 2018 года. В новом горсовете — 35 депутатов. «Единая Россия» получила 17 мандатов, ЛДПР — 11, КПРФ — четыре, «Справедливая Россия» — два, «Зелёные» — один.

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