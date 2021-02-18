Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2021, 00:05 — ИА Регнум. Более 600 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик получили российское гражданство. Об этом в ходе заседания Законодательного собрания Ростовской области сообщил начальник регионального управления МВД России Олег Агарков.

Duma.gov.ru Паспорт гражданина Российской Федерации

По его данным, в настоящее время центры выдачи паспортов РФ на Дону посетили 639 тыс. жителей Донбасса.

ИА REGNUM напоминает, что 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Первый центр выдачи паспортов РФ, куда в 2019 году за документами прибыли жители Луганской Народной Республики, был открыт в Новошахтинске (Ростовская область). Затем в Ростовской области открылось второе отделение, сотрудники которого рассматривают заявления на получение паспорта РФ от жителей Донецкой Народной Республики. Здание расположено в селе Покровском Неклиновского района.

ИА REGNUM сообщало, что, согласно официальной статистике, в ДНР и ЛНР проживают порядка 3,7 млн человек.