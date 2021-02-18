Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2021, 00:07 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону открылся первый мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Прививочный кабинет расположен в торговом центре «Золотой Вавилон». Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Rostov-gorod.ru Первый мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции в торговом центре «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону

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Принимать участников прививочной кампании медработники горбольницы №20 будут ежедневно, без выходных. При себе доброволец должен иметь только паспорт и страховое свидетельство.

В настоящее время ежедневно дозу препарата от COVID-19 получают более 2 тыс. жителей Ростова-на-Дону. Мобильные пункты вакцинации выезжают и на крупные промышленные предприятия и организации.