Москва, 18 февраля, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Тему возможности передачи Японии российских Курильских островов ради заключения мирного договора нельзя даже обсуждать, заявила 18 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Антонимы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова подчеркнула, что такие перспективы исключены как минимум нормами Конституция РФ, но Москва готова к заключению мирного договора с Японией.

«Уже нельзя никаким образом согласно Конституции. Даже эту тему каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция. Не надо нам на эту тему, в общем-то, дебатировать», — сказала Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможности «отдать» Курильские острова Японии ради заключения мирного договора.

Нормальные двусторонние взаимовыгодные отношения с Японией можно развивать и без каких-либо предусловий, пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония намерена продолжать добиваться отторжения Курильских островов от России, несмотря на последние поправки к российской Конституции, исключающие территориальные уступки.