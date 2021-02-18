Санкт-Петербург, 18 февраля, 2021, 21:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге госпитализировано 384 взрослых пациента с COVID-19 и подозрением на него. Это почти на 11% больше, чем было госпитализировано в такой же день неделю назад. Рост госпитализаций продолжается уже третьи сутки подряд.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничные койки

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

При этом остальные эпидемические показатели в Петербурге снижаются, сообщили в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с ковидом.

Так, количество зарегистрированных новых случаев COVID-19 за последние сутки уменьшилось почти на 17%, количество пациентов, наблюдаемых в стационарах и поликлиниках, снизилось почти на 16%.

Умеренное повышение количества госпитализаций говорит о замедлении и нестабильности тренда на стихание эпидемического процесса в Петербурге, делают вывод в координационном совете.

Добавим, для пациентов с COVID-19 и пневмонией в городе развернуто 9273 койки. Из них на сегодняшний день свободны 3895, что составляет 42% от общего количества.