Москва, 18 февраля, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Заявление режиссёра Никиты Михалкова о том, что необходимо лишать гражданства тех, кто призывает другие государства вводить антироссийские санкции, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 18 февраля в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

«А за призывы к санкциям в отношении воров будут лишать гражданства?», — написал Ruslan O.

Многие пользователи оказались согласны с деятелем культуры по поводу того, что люди, призывающие к санкциям против своей страны, должны быть лишены гражданства.

«Ну, а в чем он не прав? Не нравится жить в России, пусть едут в ЕС или ещё куда, где им хорошо будет», — поделилась своим мнением Татьяна В.

Некоторые комментаторы призвали быть более сдержанными в этом вопросе и не раскидываться своими людьми, даже если они призывают к не самым хорошим вещам.

«Уже высылали Вишневскую и Ростроповича, а также Солженицына. А потом с аплодисментами встречали. Хватит народ делить на хороших и плохих. Может лучше прислушаться к мнению людей, улучшить жизнь народа?», — задаётся вопросом Светлана М.

Тем не менее, ряд граждан отметил, что в Евросоюзе уже есть практика, где часть неугодного населения попросту лишена гражданства.

«В Латвии почти треть русских живут с паспортом не гражданина. Не имеют права голосовать. Это не волнует Европу, и плевать они хотели на права человека», — пишет Larisa H.

Напомним, 17 февраля режиссёр Никита Михалков заявил в разговоре с телеканалом «Россия 24» о необходимости лишать гражданства тех, кто призывает другие государства вводить антироссийские санкции.