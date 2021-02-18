Москва, 18 февраля, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Если Центральный банк РФ выполнит свои планы и в течение трех лет повысит ключевую ставку до 5−6%, то экономику РФ не ждет в таком случае ничего хорошего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член генерального совета «Партии дела» Владимир Гамза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Ничего хорошего российскую экономику после повышения ключевой ставки ЦБ РФ не ждет. Если мы видим ключевую ставку 5−6%, то на выходе получаем удорожание кредита почти в полтора раза. А это означает, что в полтора раза ниже будет активность по предоставлению кредитов. Хотя порадуются владельцы банковских депозитов. Но для экономики в этом нет ничего хорошего», — сказал Гамза.

Экономист обратил внимание на то, что российский Центральный банк в качестве своей основной цели поставил таргетирование инфляции.

«Но Центральный банк не участвует в обеспечении экономического роста за счет использования инструментов денежно-кредитной политики, — посетовал экономист. — Он решил, что его главная задача — это таргетирование инфляции. Да, конечно, повышение ключевой ставки будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. Это совершенно очевидно. Но не ключевая ставка формирует уровень инфляции. Ключевая ставка — это лишь реакция Центрального банка на объективное повышение инфляции».

Гамза констатировал, что весь опыт Центрального банка РФ по борьбе с инфляцией за последние 20 лет свидетельствует о том, что инфляция «живет отдельно от желаний Центрального банка».

«Инфляция — это производная от экономических процессов. А не от желания Центрального банка», — подытожил Гамза.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владислав Жуковский объяснил, что инфляция в России растет не из-за низкой ключевой ставки, а из-за макроэкономической политики властей.