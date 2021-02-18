Москва, 18 февраля, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Подорожание продуктов питания в России связано с ростом цен на мировом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя новость о рекордном за последние пять лет росте цен на еду в РФ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

По мнению экономиста, для России ситуация осложняется постоянной девальвацией рубля. Например, с 1 января 2020 года пшеница в долларах подорожала на 27%. В рублях же рост за тот же период составил свыше 50%. Соответственно, эти цены сказываются на всей цепочке производства.

«Государство говорит, что во всём виноват алчный бизнес, который хочет заработать и продать дорожающую еду за границу, но не бизнес девальвировал рубль», — сказал Манкевич.

Глава РАСПП считает, что ситуация с ценами на продукты питания в ближайшее время будет только ухудшаться. Глобальная экономика вступает в цикл новой долларовой инфляции, когда номинально подорожают активы и товары: нефть, газ, алюминий, медь, пшеница.

«Остановить такой рост цен нереально, нельзя просто приказать ценам не расти: надо либо доплачивать за это, либо вводить продразверстку и централизованное планирование экономики. Смягчить последствия можно за счет субсидирования потребителей: те же продовольственные карточки для наименее обеспеченных граждан, а также общее снижение налоговой нагрузки для населения. И, конечно, главное — это высокие темпы экономического роста. Когда экономика и доходы растут на 7−10%, то эти колебания цен не так заметны, в отличие от ситуации с околонулевым ростом экономики и затяжным падением доходов», — сказал Манкевич.