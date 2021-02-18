Москва, 18 февраля, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Попытки сдержать рост цен на продукты питания принесут больше негативных последствий, нежели позитивного эффекта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля сообщил экономист Сергей Хестанов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Что-то сделать, не нанеся кому-то вреда, невозможно. Пробовали административно соглашения заключать о неповышении цен — начал появляться локальный дефицит. Попытались власти экспортные пошлины поднять, сделав более привлекательным внутренний рынок, но появилась другая проблема — многие производители прекратят производство», — сказал Хестанов.

По мнению экономиста, лучшим выходом из этой ситуации будет организация адресной поддержки наиболее незащищенным слоям населения. В качестве такой меры собеседник ИА REGNUM назвал купоны на покупку самых необходимых продуктов питания.