Москва, 18 февраля, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Рекордный за последние пять лет рост цен на продукты питания вызван двумя причинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил экономист Сергей Хестанов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Молочные продукты

«Это комбинация двух причин, поэтому он и такой резкий. Первая причина — рост цен на мировом рынке. Продовольственный рынок такой же глобальный, как и любой другой. Причем рост проявляется во всех странах, это не только наша специфика», — сказал Хестанов.

Вторым фактором роста цен стало ослабление рубля. Причем его падение сказалось не только на стоимости импортных продуктов, но и отечественных. Дело в том, что даже в цене российских продуктов питания есть иностранная компонента. Например, молоко, хотя и производится в России, но в стоимость его производства входит амортизация импортного оборудования и затраты на иностранные препараты и добавки для коров.