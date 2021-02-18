Экономист объяснил рост цен на еду в России двумя причинами
Москва, 18 февраля, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Рекордный за последние пять лет рост цен на продукты питания вызван двумя причинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил экономист Сергей Хестанов.
«Это комбинация двух причин, поэтому он и такой резкий. Первая причина — рост цен на мировом рынке. Продовольственный рынок такой же глобальный, как и любой другой. Причем рост проявляется во всех странах, это не только наша специфика», — сказал Хестанов.
Вторым фактором роста цен стало ослабление рубля. Причем его падение сказалось не только на стоимости импортных продуктов, но и отечественных. Дело в том, что даже в цене российских продуктов питания есть иностранная компонента. Например, молоко, хотя и производится в России, но в стоимость его производства входит амортизация импортного оборудования и затраты на иностранные препараты и добавки для коров.