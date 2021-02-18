Вашингтон, 18 февраля, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что администрациям социальных сетей следует восстановить доступ экс-президента США Дональда Трампа к его заблокированным аккаунтам. Об этом он заявил 18 февраля в эфире телеканала CNBC.

Дональд Трамп

«Вероятно, в какой-то момент ему разрешат вернуться. Я думаю, что ему следует разрешить вернуться», — сказал предприниматель.

Гейтс также выразил мнение, что для возвращения Трампа в социальные сети «найдут возможность», однако интерес к его публикациям уже не будет таким высоким, как прежде.

Напомним, ранее вице-президент компании Twitter Нед Сигал заявил, что Дональд Трамп больше никогда не получит доступа к сервису, даже если примет участие в будущих выборах и вновь станет главой Белого дома.

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