Вашингтон, 18 февраля, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в мире отметку в 110 млн, сообщает 18 февраля Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику пандемии в США.

Компьютерная томография в США

По данным университета, на сегодняшний день во всём мире коронавирусом заражены 110 024 593 человек, из которых 2 432 825 умерли от последствий инфицирования.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года официально признала вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.