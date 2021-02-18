Санкт-Петербург, 18 февраля, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В торговых пунктах Санкт-Петербурга к 24 февраля планируют открыть несколько прививочных пунктов, где любой желающий может поставить вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа Торгового центра

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Как отметил собеседник агентства, пока речь идет об открытии пяти прививочных пунктов в торговых центрах. Где территориально они будут открыты, и какой будет их алгоритм работы, в пресс-службе пока затрудняются ответить, но пообещали, что уже к концу текущей недели будет понятен весь процесс работы таких пунктов.

«Предварительно, к 24 числу планируется открыть пять прививочных пунктов в торговых центрах», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, власти города намерены привить от COVID-19 не менее 1,2 млн петербуржцев старше 18 лет в предстоящие полгода.