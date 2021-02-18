Санкт-Петербург, 18 февраля, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Спрос на российские отели по итогам 2020 года упал вдвое, и эта тенденция сохранилась в январе 2021 года. К такому выводу пришли аналитики агентства «Аэроклуб».

Дарья Драй ИА REGNUM Отель Corinthia на Невском проспекте Санкт-Петербурга

Они проанализировали корпоративные бронирования за последние два года и выяснили, как на фоне пандемии у представителей бизнеса изменился спрос на гостиничную инфраструктуру в России и за рубежом.

По данным исследования, падение числа бронирований в Москве и Петербурге оказалось сильнее среднероссийского: в отелях Москвы в январе 2021 года оно достигло 79%, а в петербургских гостиницах — 58%.

Чаще всего в 2020 году в гостиницах России останавливались представители ритейла — они сократили свои командировки лишь на 34% по сравнению с 2019 годом. Средняя стоимость номера при этом составила 8900 рублей за ночь.

На долю представителей добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики, тративших в среднем 12 000 рублей за ночь, пришлось 82 тысячи ночей, что на 53% ниже показателей 2019 года.

Фармацевтические компании тоже сократили командировки своих сотрудников на 57% и при средней стоимости номера в 8950 рублей.

Меньше всего пандемия повлияла на гостиничный спрос со стороны финансовых, юридических и консалтинговых компаний: их бронирования сократились лишь на 19% по сравнению с 2019 годом.

«Несмотря на спад командировочной активности, представители бизнеса внесли значительный вклад в поддержку гостиничной инфраструктуры России. При этом дополнительную прибыль получили региональные отели за счет размещавшихся в них обсерваций вахтового персонала. Компании добывающего и обрабатывающего сектора экономики несли чрезвычайно высокие расходы для обеспечения безопасности своих сотрудников и сохранения беспрерывного производства во время пандемии», — заявила генеральный директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

Наиболее востребованной в 2020 году традиционно оказались отели Москвы и Петербурга. При этом деловые путешественники останавливались в отелях двух столиц реже, чем в 2019 году, на 64% и 60% соответственно.

Спрос на проживание в Екатеринбурге упал на 52%, в Нижнем Новгороде — на 62%, в Красноярске — на 58%.

Спрос на пятизвездочные отели упал на 57%, а средняя цена сократилась на 9% и зафиксировалась на уровне 13 800 рублей. Четырехзвездочные отели стали бронировать реже на 54%, трехзвездочные — на 50%.