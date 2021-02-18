Нижний Новгород, 18 февраля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. «Негативно уборку проезжей части центральных улиц оценили 62,7%, а их пешеходной части — 50,2% опрошенных», — говорится в исследовании Научно-исследовательского Института проблем социального управления «Нижегородцы об уборке снега».

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на тротуарах

По данным организации, «нижегородцы не склонны прощать неудобства, с которыми они столкнулись во время и после обильного снегопада. На 1 и 2 по пятибалльной шкале оценили уборку снега во дворах — 53,4% опрошенных. На тройку — 33,2%».

»Жители Заречной части Нижнего Новгорода оказались более критично настроены к усилиям городской власти по очистке города от снега, чем их сограждане из Нагорной части. Так, 44,5% живущих там считают, что работа сделана из рук вон плохо, тогда как в Нагорной части таких трое из десяти (30,5%). Негативно уборку проезжей части центральных улиц оценили 62,7%, а их пешеходной части — 50,2% опрошенных. Нашлись и те, кто поставил городской администрации «пять». Но их оказалось только двое из ста человек», — пишут исследователи.

По итогам опроса, в котором участвовали 800 нижегородцев, директор Института проблем социального управления Максим Лубяной сделал вывод, что «заречные нижегородцы более радикальны в своих оценках усилий городских властей, чем нагорные».

«Большое и практически равное количество негативных и удовлетворительных оценок у жителей Заречной и Нагорной частей города понятно. А вот среди тех, кто поставил 4 и 5, разница существует. Например, уборку дворов положительно оценили 15,5% живущих за рекой (1% — на пять, 14,5% — на четыре) и 10,5% горожан из Нагорной части (3,4% и 7,1% соответственно). Оценивших уборку центральных улиц на отлично за рекой не набралось и процента — 0,2% по проезжей части и 0,4% по пешеходной. В Нагорной части результаты посущественнее: 2,0% и 2,6% соответственно».

Напомним, что ранее прокуратура Нижнего Новгорода проверила качество уборки снега в столице Приволжья во время обильных снегопадов в прошлые выходные. По ее итогам выявлено большое количество нарушений, а именно: ненадлежащая очистка дорог, наличие валов снега на перекрестках, тротуарах и остановках общественного транспорта, а также на пересечении проезжих частей, непроведение уборки на придомовых территориях и проездах.