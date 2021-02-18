Санкт-Петербург, 18 февраля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Петербургу должно хватить коечного резерва, чтобы госпитализировать с подозрением на COVID-19 всех лиц старше 70 лет и диабетиков старше 50 лет. Об этом заявил 18 февраля глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

ИА REGNUM Больница им. Боткина в Петербурге

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Он отметил, что таковы новые рекомендации Минздрава: класть в больницу нужно всех из группы высокого риска, а это пациенты старше 70 лет, имеющие хронические заболевания, например, сахарный диабет, ожирение, болезни системы кровообращения.

«Именно у них новая коронавирусная инфекция протекает наиболее тяжело. Среди них фиксируется самый высокий уровень летальности», — сообщил Лисовец на своей странице «ВКонтакте».

Также госпитализации должны подлежать все диабетики старше 50 лет. Это довольно многочисленная группа, указал чиновник. На 1 января 2021 года в Петербурге было зарегистрировано 174 116 больных диабетом, среди них получают инсулинотерапию почти 41 тыс. граждан.

«Для этой группы населения также важно быть под медицинским наблюдением и своевременно получать всю необходимую медицинскую помощь. На сегодняшний день большой коечный резерв в больницах города позволяет нам обеспечить превентивную госпитализацию всех граждан, входящих в группы риска. Главное — чтобы горожане осознали ответственность за свое здоровье и не игнорировали рекомендации врача, отказываясь от госпитализации», — подчеркнул Лисовец.

Напомним, сейчас в Петербурге развернуто 9523 койки под COVID-19 и внебольничные пневмонии. Из них свободны 3882 койки, что составляет 40,8% от коечного фонда.