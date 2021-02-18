Варшава, 18 февраля, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда дал поручение посольству страны в Минске передать властям Белоруссии его протест относительно приговора, который были вынесен судом в Минске журналисткам польского телеканала «Белсат». Об этом 18 февраля сообщил глава президентской канцелярии Кшиштоф Щерский на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«В связи с осуждением журналисток «Белсата» президент Польши Анджей Дуда поручил польским дипломатам в Минске передать белорусской стороне его решительный протест против репрессий в отношении свободы слова и прав граждан, призыв к их прекращению и амнистии», — говорится в сообщении Щерского.

Также в нем отмечается, что Варшава призывает всех партнеров по Евросоюзу дать солидарный, последовательный и решительный ответ «на это очередное проявление подавления основных прав и свобод».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Минске приговорил журналисток польского телеканала «Белсат» Екатерину Бахвалову (Андрееву) и Дарью Чульцовук двум годам лишения свободы в колонии общего режима для каждой из обвиняемых.