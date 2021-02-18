Москва, 18 февраля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В России дополнительным фактором, разгоняющим потребительские цены, стал низкий курс национальной валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала данные о том, что годовой рост потребительских цен на продовольственные товары в России в январе 2021 года оказался рекордным за последние пять лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«Да, рост цен за январь текущего года оказался выше, чем в предыдущие годы. Во-первых, пандемия и вызванный локдауном разрыв связей между участниками рынка, полное прекращение работы индустрии гостеприимства и отсутствие с её стороны спроса на продовольствие, рост затрат в связи с введением санитарных мер», — сказала Долгова.

Но как, отметила экономист, пандемия была отнюдь не единственной причиной дороговизны. На втором месте оказались природные факторы — низкий урожай ряда культур.

«Снижение содержания сахара в свекле обусловило рост затрат на производство сахара», — сказала Долгова.

Третья причина — это высокий спрос со стороны ряда стран, стремящихся создать дополнительные запасы на случай возможных повторных локдаунов, оборачивающийся ростом цен на импорт.

«В России дополнительным фактором роста цен является низкий курс национальной валюты», — также отметила Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что резкое подорожание продовольственных товаров невозможно списать на сезонный фактор.