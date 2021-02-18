Москва, 18 февраля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. По итогам 2020 года цены на бензин в Москве выросли на 1,5%. Об этом 18 февраля заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Общественник заявил, что аналогичный рост стоимости горючего зафиксирован и в Подмосковье. По его оценке, такая динамика является позитивной, ведь рост стоимости горючего оказался существенно ниже инфляции.

«Дело здесь не в спросе. В 2019 году начал работать демпфер — это механизм, когда государство сдерживает розничное цены на бензин», — пояснил Шкуматов.

По его мнению, без этих сдерживающих мер цены на бензин в апреле-мае 2020 года резко упали бы, а затем также резко возросли.