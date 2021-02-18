Иркутск, 18 февраля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Бригада скорой помощи, прибывшая накануне, 17 февраля, к жителю поселка Западный (Иркутский район Иркутской области) попала в затруднительную ситуацию. После осмотра пациента потребовалось госпитализация, но когда экипаж направился в стационар, автомобиль не смог проехать по дороге, на которой в процессе снегопада образовался накат. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ, сотрудники данного ведомства оказали помощь.

ГУ МВД по Иркутской области Снимок экрана 2021-02-18 в 18.16.57

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Оценив ситуацию, Инспекторы ГИБДД Александр Крылов и Сергей Амосов расчистили дорогу и зацепили микроавтобус за внедорожник местного жителя, который согласился помочь полицейским и врачам. Но образовавшийся гололёд был не единственным препятствием в выезде на дорогу: процесс буксировки усложнял заклинивший на холоде тормозной механизм у автомобиля «скорой».

После нескольких попыток им удалось вытащить и привести в исправное состояние автомобиль медиков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, иркутские спасатели вновь предупредили об ухудшении погодных условий: 19 февраля ночью местами по области сохранятся порывы северо-западного ветра до 15−20 м/с, снег, метели.

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