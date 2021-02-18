Москва, 18 февраля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Резкое подорожание продовольственных товаров невозможно списать на сезонный фактор, это результат отсутствия системного подхода к регулированию цен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM На кассе

Следите за развитием событий в трансляции: «"Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь — все новости»

"Реагирование цен с розницы всегда будет запоздалым и неэффективным. Надо идти дальше по всей цепочке, выбрасывать из нее посредников, больше поддерживать аграриев. А начинаются цены на молоко, колбасу и картошку с тарифов на электроэнергию, газ, с цен на топливо. Свой вклад вносит девальвация рубля, отражаясь на стоимости импортных кормов, удобрений, запчастей. Но это зона ответственности правительства и ЦБ. Они с себя и должны начинать ценовое регулирование. Иначе мы обречены и дальше слушать сказки про сезонный фактор и ждать нового урожая», — заявил Миронов.

По данным Росстата, в январе по сравнению с тем же месяцем 2020 года, хлеб и мучные изделия подорожали на 7,5%, крупы на 20,8%, макароны — почти на 13%, плодооовощная продукция — на 16,3%. Цены на картофель и морковь в магазинах за год выросли соответственно на 40% и 34%. Эксперты прогнозируют значительное повышение цен на мясо птицы, яйца, колбасные изделия.