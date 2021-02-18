Санкт-Петербург, 18 февраля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Ленинградской области вновь зафиксирован самый низкий уровень инфляции на Северо-Западе. Годовая инфляция в Ленинградской области в январе 2021 года составила 4,3% после 4,1% месяцем ранее. Это самый низкий темп прироста цен среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Пресс-службе ЦБ РФ по СЗФО. В Ленобласти вновь зафиксирован самый низкий уровень инфляции в СЗФО

Об этом 18 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка (ЦБ) РФ.

Как отметили в ЦБ, ускорение инфляции связано в основном с ростом расходов производителей. Это сказалось на ценах на некоторые продукты питания, легковые автомобили, бензин.

«Причина более низкого уровня инфляции по сравнению с соседними регионами — обеспечение местными производителями потребностей Ленобласти в основных видах продовольствия. Кроме того, региональные агрокомплексы продолжают наращивать производственные мощности, что приводит к насыщению рынка тепличными овощами и замедлению роста цен на них», — пояснили в ЦБ.

По прогнозу Банка России, инфляция в 2021 году составит 3,7−4,2%. В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет находиться вблизи 4%.