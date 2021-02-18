Москва, 18 февраля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Вопрос исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V» среди детей обсуждается, однако окончательное решение можно будет принять лишь по итогам пострегистрационных исследований препарата. Об этом журналистам заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Denis-pushilin.ru Вакцина «Спутник V»

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"Вопрос проведения клинического исследования применения вакцины «Спутник V» у детей и подростков младше 18 лет обсуждается, но будет решаться после подведения итогов основного пострегистрационного исследования вакцины», — сказал Кузнецов.

По его словам, согласно плану, пострегистрационное исследование «Спутника V» должно завершиться в мае 2021 года.