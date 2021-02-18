Москва, 18 февраля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Законопроект о единой цифровой платформе в сфере занятости потребует существенной доработки ко второму чтению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие в цеху

«Во втором чтении предполагаем его существенное изменение… Потребуется и второй пакет, который фундаментально реформирует систему занятости», — сказал Исаев.

Создается единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Законопроект предполагает активный онлайн-обмен между органами госвласти, что существенно сократит число необходимых справок и документов.

Инициатива будет способствовать миграции внутри страны и повышает маневренность рынка труда в стране.

Согласно поправкам, «органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также работодатели, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год превышает 25 человек, и вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, у которых численность указанных работников превышает такой предел, обязаны размещать на единой цифровой платформе информацию о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов».