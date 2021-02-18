Москва, 18 февраля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский предлагает не только подумать над введением продовольственных сертификатов, но и ввести их, причём как можно скорее. Комментируя в своём телеграм-канале соответствующее поручение президента России Владимира Путина, обнародованное ходе его встречи с руководителями парламентских фракций, он, в частности, отметил:

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

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»Параллельно нужно направить усилия на борьбу с аграрными картелями. Желательно с уголовными делами и посадками. Что сахар, что подсолнечник, что зерно — рост цен на эти продукты не имеет под собой никаких оснований. О чём тот же Путин говорил. Никаких, кроме желания собственников аграрных холдингов обогатиться за счёт бедных людей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение ввести продовольственные сертификаты было обнародовано накануне, 18 февраля, в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями парламентских фракций. По мнению главы государства, сейчас этот вопрос не так актуален, как в разгар пандемии, но «подумать над этим можно».

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