Москва, 18 февраля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Новости о политической жизни в других странах перестали появляться на страницах северокорейской печати. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Северокорейская печать сейчас публикует сейчас почти исключительно новости о стихийных бедствия, эпидемиях, катастрофах и производственных авариях происходящих во всех странах мира, — сказал Ланьков. — А вот о выборах в США они просто не сообщили. Они перестали давать новости политической жизни в других странах. Открыв сейчас северокорейскую газету, вы не прочтете ничего ни о Brexit, ни о выборах в США. Хотя до недавнего времени там появлялись довольно глубокие, спокойные аналитические статьи на эти темы. Вместо этого вы, скорее всего, прочтете о падении в реку автобуса в Нигерии и о землетрясении в Папуа Новая Гвинея. Подчеркиваю это реальные примеры из последних номеров газет».

Как пояснил Ланьков, это одно из проявлений нового курса северокорейских властей на максимальное закрытие страны.

«Все это сочетается со свертыванием тех реформ, которые Ким Чен Ын проводил до последнего ядерного кризиса, — сказал Ланьков. — Сейчас речь идет о максимальном возрождении планового хозяйства. И что экономики надо возродит, усилив государственный контроль над экономикой, «повысив энтузиазм народных масс» и «внедряя достижения научно технического прогресса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, что лидер КНДР Ким Чен Ын понимает, насколько опасно для политической стабильности Северной Кореи распространять среди ее граждан информацию об уровне жизни в соседних странах.