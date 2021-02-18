Бронированную версию BMW X7 представили в Канаде
Оттава, 18 февраля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Канадская компания Inkas Armored Vehicle Manufacturing представила бронированный автомобиль BMW X7. Об этом сообщает портал Motor1.
Отмечается, что бронированный BMW X7 может отразить мощные винтовочные пули и даже ручные гранаты.
При этом внешне бронированная версия почти не отличима от стандартного BMW X7. Модель только получила пакет затемнения. Стекла затонированы, а на кузове нет ни одного хромированного элемента. В задней части автомобиля есть дополнительная дверь и небольшое окошко, прячущееся за люком.
Всё это часть фирменного пакета защиты Inkas с углом обзора 360 градусов. При этом стекла бронированной версии получили высокий класс защиты BR6. Этого достаточно, чтобы остановить патроны калибра 7,62 мм и выдержать взрыв двух ручных гранат.
Ранее тюнинг-ателье AddArmor представило пикап Hennessey VelociRaptor со скрытым композитным бронированием.
Читайте также: В США представили бронированный пикап Hennessey VelociRaptor