Оттава, 18 февраля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Канадская компания Inkas Armored Vehicle Manufacturing представила бронированный автомобиль BMW X7. Об этом сообщает портал Motor1.

Motor1 Бронированная версия BMW X7

Отмечается, что бронированный BMW X7 может отразить мощные винтовочные пули и даже ручные гранаты.

При этом внешне бронированная версия почти не отличима от стандартного BMW X7. Модель только получила пакет затемнения. Стекла затонированы, а на кузове нет ни одного хромированного элемента. В задней части автомобиля есть дополнительная дверь и небольшое окошко, прячущееся за люком.

Всё это часть фирменного пакета защиты Inkas с углом обзора 360 градусов. При этом стекла бронированной версии получили высокий класс защиты BR6. Этого достаточно, чтобы остановить патроны калибра 7,62 мм и выдержать взрыв двух ручных гранат.

Ранее тюнинг-ателье AddArmor представило пикап Hennessey VelociRaptor со скрытым композитным бронированием.

Читайте также: В США представили бронированный пикап Hennessey VelociRaptor