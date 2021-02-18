Петропавловск-Камчатский, 18 февраля, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Снежный циклон, оказавший влияние на погоду в Приморском, Хабаровском краях и особо сильно на Сахалине, дошёл да Камчатки. Власти Петропавловска-Камчатского приняли решение 18 февраля отменить в школах занятия учащихся первой смены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Pkgo.ru Транспортное сообщение в краевой столице действует по всем направлениям

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Pkgo.ru Снежный циклон в Петропавловске-Камчатском

На Камчатке из-за сильного снега и ветра, плохой видимости полностью закрыт проезд на участке со 109-го по 129-й км автодороги Начикинский совхоз — Усть-Большерецк — посёлок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево — колхоз имени Октябрьской революции в Усть-Большерецком, сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации пресс-службы администрации Петропавловска-Камчатского, с раннего утра 18 февраля на расчистке магистралей от снега работает техника. Транспортное сообщение в городе не нарушено.

Pkgo.ru Циклон продолжает оказывать влияние на погоду в Петропавловске-Камчатском

Как сообщало ИА REGNUM, с ночи 16 февраля снежный циклон бушует на Сахалине. Сильным ветром сдуло кровлю со здания школы, бензоколонку. Под снежным завалом оказался грейдер с водителем.