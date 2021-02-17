Брюссель, 17 февраля, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Европейская комиссия фиксирует целый ряд случаев мошеннических действий с вакцинами от коронавируса на фоне задержек с их поставками, заявила 17 февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Pfizer.com

По ее словам, попытки мошенничества с вакцинами учащаются.

«Во время таких кризисов всегда будут люди, которые пытаются нажиться на чужих проблемах. Попытки мошенничества в этой сфере учащаются. Мы боремся против этого», — заявила глава Еврокомиссии.

При этом Урсула фон дер Ляйен призвала страны — члены ЕС быть бдительными и полагаться только на централизованные закупки и поставки, так как в Евросоюзе действует система мониторинга всей цепочки производства и доставки вакцины.