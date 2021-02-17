Санкт-Петербург, 17 февраля, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Загрузка петербургских гостиниц по итогам 2020 года оказалась худшей за 10 лет. Показатель составил 35%, что также вдвое ниже результата 2019 года. Об этом сообщают 17 февраля аналитики консалтинговой компании Colliers International.

Дарья Драй ИА REGNUM Отель Four Seasons в Санкт-Петербурге

Виной тому резкое снижение туристического потока из-за пандемии коронавируса. Отели начали терять клиентов с февраля 2020 года и почти полностью опустели в апреле. Из-за отсутствия иностранных туристов бизнесу не помогло и робкое восстановление заполняемости с началом летнего сезона.

Некоторые из отелей решили временно законсервировать номерной фонд: Four Seasons Hotel Lion Palace, Sokos Hotel Palace Bridge, Lotte Санкт-Петербург, Sokos Hotel Olympia Garden полностью закрылись.

Другие гостиницы предлагали гражданам «самоизолироваться» у себя в номерах либо брать номер в дневную аренду, чтобы работать на удалёнке в комфорте. В 2020 году также появился спрос на новый вид отдыха — bleisure (business+leisure), представляющий собой удаленную работу без отрыва от отдыха, здесь особо популярны стали загородные отели.

Средняя стоимость номера в Петербурге в 2020 году снизилась на 29% по сравнению с 2019 годом и составила 4603 рубля в сутки. Сильнее всего цены упали в июне из-за переноса Петербургского международного экономического форума на 2021 год. Доходность номеров сократилась на 63%, или до 1,66 тыс. рублей по итогам года.

«При условии позитивных результатов вакцинации и снижения уровня заболеваемости в ближайшие два года мы ожидаем плавное восстановление гостиничного рынка. Однако внутренний туризм будет занимать доминирующее положение», — цитирует «Интерфакс» заместителя директора департамента консалтинга Colliers International Евгению Тучкову.

В надежде на ПМЭФ и чемпионат Европы по футболу эксперты ждут возобновления спроса со стороны иностранных туристов и частичное восстановление показателей на докризисном уровне с наступлением лета 2021 года.