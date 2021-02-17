Санкт-Петербург, 17 февраля, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Петербурге в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года не изменилась и составила 4,7%. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в Северо-Западном Главном управлении Банка России.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске в петербургском магазине

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Показатель Северной столицы ниже, чем средний по России (5,2%) и средний по Северо-Западному федеральному округу (4,8%).

Аналитики указывают, что у производителей в январе выросли затраты, в том числе из-за произошедшего ранее ослабления рубля. Однако общий рост цен удалось сдержать более гуманной индексацией тарифов на капремонт и пассажирский транспорт, в отличие от прошлого года.

Кроме того, цены на авиа‑ и железнодорожные билеты снизились, в том числе из-за сокращения внутреннего турпотока из-за закрытых культурных заведений и общепита в новогодние каникулы.

Например, проезд в купейном вагоне фирменного поезда за год подешевел на 2%, в купейном вагоне нефирменного поезда — на 7,9%, а стоимость проживания в трехзвездочной гостинице стала дешевле на 6,4%. В целом годовой прирост цен на услуги в январе снизился до 3,6% после 3,7% в декабре прошлого года.

Годовой прирост цен на продукты в Петербурге в январе по сравнению с декабрем 2020 года практически не изменился и составил 6,4%. На эту динамику повлияли рост издержек производителей и замедление удорожания овощей.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в городе в январе по сравнению с декабрем тоже практически не изменился и составил 4,1%.

В Петербурге продолжают дорожать автомобили: виной тому ослабление рубля и превышающий предложение спрос. Вместе с тем сохранение дистанционного формата работы, обучения и другие ограничения продолжают способствовать дальнейшему снижению цен на одежду, обувь, косметику и парфюмерию.

В СЗФО в январе годовая инфляция тоже не изменилась по сравнению с декабрем прошлого года и составила 4,8%. При этом в большинстве регионов округа она возросла, в Новгородской области и Коми — снизилась. Наименьший в СЗФО уровень инфляции (4,3%) сохранился в Ленобласти. Это связано с тем, что местное производство мяса, молока, яиц и овощей обеспечивает основные потребности региона.